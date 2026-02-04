Mau tempo: Chuva persistente e por vezes forte até meio da manhã de quinta-feira

O vento irá intensificar-se, a partir da noite desta quarta para quinta-feira, “com rajadas até 90 km/h, sendo até 110 km/h nas terras altas”.

A depressão Leonardo vai atravessar o continente esta noite e na madrugada, com chuva persistente e por vezes forte, passando a aguaceiros na manhã de quinta-feira, que poderão ser de granizo e acompanhados de trovoada, anunciou esta quarta-feira o IPMA.



Em comunicado, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) avançou que a depressão Leonardo, nome atribuído pela delegação regional dos Açores do instituto português, se encontrará “inserida numa vasta região depressionária onde irão formar-se vários núcleos nos próximos dias”.

O sistema vai atravessar o continente, com chuva persistente e por vezes forte, até meio da manhã de quinta-feira, prevendo-se “queda de neve nos pontos mais altos da Serra da Estrela, baixando gradualmente a cota para 900 metros” na sexta-feira, “com acumulação nas serras do Norte e Centro”.

O vento irá intensificar-se, a partir da noite desta quarta para quinta-feira, “com rajadas até 90 km/h, sendo até 110 km/h nas terras altas”, diminuindo de intensidade a partir do final de quinta-feira à tarde e prevendo-se “nova intensificação do vento” a partir da manhã de sábado, em particular na região Sul, adiantou o IPMA.