Mau Tempo: Chuva e granizo provocam inundações e estragos no Pinhão

Vinhas do Douro sofreram estragos significativos, segundo as autoridades locais.

A chuva intensa e a queda de granizo provocaram algumas inundações na vila do Pinhão, concelho de Alijó, bem como deslizamentos de terras que levaram ao corte de estradas, segundo fontes da Protecção Civil.



O presidente da Câmara de Alijó, José Paredes, disse à agência Lusa que a zona do Pinhão foi afectada por uma queda intensa de chuva, acompanhada de granizo, que "provocou estragos significativos", quer na vila, nas estradas e, previsivelmente, nestas vinhas do Douro.



O comandante dos bombeiros do Pinhão, Carlos Pereira, especificou que aos bombeiros chegaram vários pedidos de ajuda devido a inundações provocadas pelo mau tempo, nomeadamente na estação ferroviária, numa unidade hoteleira e outros estabelecimentos da vila.



O responsável referiu ainda que as estradas de acesso do Pinhão a Alijó e Sabrosa foram cortadas devido a derrocadas e deslizamentos de terras.



Segundo Carlos Pereira, os bombeiros do Pinhão vão ser reforçados com cerca de 30 operacionais provenientes das corporações vizinhas.



O comandante disse ainda a chuva intensa começou a cair por volta das 17h40 e que, para já, não é possível adiantar mais informações.