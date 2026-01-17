Sábado – Pense por si

Acessos à Torre da Serra da Estrela continuam cortados devido à neve

Lusa 10:00
Troços da Estrada Nacional 338 entre os Piornos e a Torre e a Lagoa Comprida tinham sido fechados à circulação rodoviária na quinta-feira.

Os acessos à Torre da Serra da Estrela, no ponto mais alto de Portugal Continental, mantinham-se cortados ao início da manhã deste sábado devido à queda de neve, disse à agência Lusa fonte da Proteção Civil.

Serra da Estrela com neve
Serra da Estrela com neve DR

Segundo a fonte do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil das Beiras e Serra da Estrela, a neve continuou a cair durante a noite no maciço central da Serra e não há previsões relativamente à reabertura das vias.

Os troços da Estrada Nacional 338 entre os Piornos (concelho da Covilhã), a Torre e a Lagoa Comprida (concelho de Seia) tinham sido fechados à circulação rodoviária às 13h45 de quinta-feira.

