Quinze distritos de Portugal continental sob aviso amarelo devido à neve e ondulação

Quinze distritos estão atualmente sob aviso amarelo devido à previsão de neve e agitação marítima por vezes forte, avançou esta sexta-feira o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).



Agitação marítima pode ser forte Manuel Moreira

O aviso amarelo está em vigor até às 18:00 em Bragança, Viseu, Guarda, Vila Real, Viana do Castelo, Castelo Branco e Braga, devido à queda de neve acima dos mil metros de altura, com acumulação até 20 centímetros nos pontos mais altos da Serra da Estrela.

O comunicado alerta para a possibilidade de perturbações causadas pela acumulação de neve e possível formação de gelo, incluindo vias condicionadas ou interditas, danos em estruturas ou árvores e abastecimentos locais prejudicados.

Por outro lado, devido à forte ondulação, o litoral dos distritos do Porto, Faro, Setúbal, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Beja, Aveiro, Coimbra e Braga estão com aviso amarelo, prevendo-se ondas de noroeste com quatro a cinco metros de altura.

O aviso amarelo devido ao estado do mar estará em vigor até à madrugada de domingo.

No entanto, nos distritos do Porto, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Aveiro, Coimbra e Braga, o alerta será elevado para o nível laranja a partir das 21:00 de hoje e até ao meio-dia de sábado, prevendo-se ondas de noroeste que podem atingir 10 metros de altura.

O aviso laranja é emitido pelo IPMA sempre que existe "situação meteorológica de risco moderado a elevado", e o amarelo quando há uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.