Sábado – Pense por si

Contos Clássicos Portugueses


agora disponíveis para ler e ouvirContos Clássicos PortuguesesAceder aqui

Portugal

Mau tempo: 36 adultos e 30 crianças de Camarate alojados em zona de apoio

Lusa 16:25
As mais lidas

A Câmara Municipal de Loures revelou que foi preciso "interditar o acesso a um número alargado de habitações" no Bairro São Benedito, em Camarate.

Trinta e seis adultos e 20 crianças, encaminhados no sábado para uma zona de "apoio à população" devido aos danos provocados pelo mau tempo nas habitações, em Camarate, permanecem hoje alojados naquele local, informou a Câmara de Loures.

Apoio a 36 adultos e 30 crianças de Camarate após mau tempo
Apoio a 36 adultos e 30 crianças de Camarate após mau tempo CMTV

"Na sequência do acompanhamento permanente à situação no Bairro São Benedito, em Camarate, encontram-se na Zona de Concentração e Apoio à População 36 adultos e 20 crianças", precisou a autarquia de Loures à agência Lusa.

A Câmara de Loures, distrito de Lisboa, "está também a desenvolver todos os esforços para assegurar que as crianças acolhidas possam regressar às aulas com normalidade, garantindo as condições necessárias de transporte, acompanhamento e estabilidade neste momento particularmente exigente", indicou a fonte.

Numa nota divulgada no sábado à noite, a Câmara Municipal de Loures revelou que foi preciso "interditar o acesso a um número alargado de habitações" no Bairro São Benedito, em Camarate.

A autarquia especificou, na nota, que a maioria dos agregados identificados encontrou solução provisória junto da rede familiar, tendo sido necessário encontrar resposta para 18 agregados familiares, num total de 45 adultos e 24 crianças, que foram reencaminhadas para uma zona de concentração e apoio à população.

Fonte da autarquia explicou hoje à Lusa que, destes, " um casal de idosos foi encaminhado para uma estrutura residencial adequada às suas necessidades e duas famílias foram encaminhadas para uma unidade hoteleira."

"Algumas pessoas encontraram também soluções juntos de familiares", mantendo assim na zona de concentração e apoio 56 pessoas, explicou a mesma fonte.

No sábado, na nota divulgada, a Câmara de Loures referia que já pediu, com caráter de urgência, uma reunião ao ministro das Infraestruturas e da Habitação, Miguel Pinto Luz, para encontrar soluções para as famílias.

Catorze pessoas morreram em Portugal desde a semana passada na sequência da passagem das depressões Kristin, Leonardo e Marta, que provocaram também muitas centenas de feridos e desalojados.

A destruição total ou parcial de casas, empresas e equipamentos, a queda de árvores e de estruturas, o fecho de estradas, escolas e serviços de transporte, e o corte de energia, água e comunicações, inundações e cheias são as principais consequências materiais do temporal.

As regiões Centro, Lisboa e Vale do Tejo e Alentejo são as mais afetadas.

O Governo prolongou a situação de calamidade até dia 15 para 68 concelhos e anunciou medidas de apoio até 2,5 mil milhões de euros.

Artigos Relacionados
Tópicos Casa inundada Casa nova Casa Nova casa Lisboa Olinda Miguel Pinto Luz Alentejo Rio Tejo
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Mau tempo: 36 adultos e 30 crianças de Camarate alojados em zona de apoio