08 de fevereiro de 2026 às 15:23

“Foi um desrespeito mandar as pessoas votar”, diz André Ventura

O candidato à presidência da República André Ventura considerou “um desrespeito mandar as pessoas votar num dia como o de hoje”, tendo em conta a destruição causada pelo mau tempo na última semana. “Foi um desrespeito para as pessoas. Há momentos em que nós políticos temos de dizer aquilo que pensamos, mesmo que isso não seja [...] o mais consensual”, declarou. Para André Ventura, não adiar o ato eleitoral “tornou portugueses de primeira uns e portugueses de segunda outros”.

