Os animais faziam parte de uma matilha que andava na freguesia de São Martinho da Gândara. O autarca da zona não sabe por que motivo os cães foram mortos.

Cinco cães pertencentes a uma matilha foram encontrados mortos junto a um terreno da freguesia de São Martinho da Gândara, em Oliveira de Azeméis, região por onde deambulavam há algum tempo.

Os cadáveres dos animais foram encontrados por um morador, que entrou imediatamente em contacto com as autoridades responsáveis e com a Junta de Freguesia. Perto dos animais estavam restos de comida e um recipiente com água com uma cor acastanhada, que leva as autoridades a suspeitar que o veneno terá sido ali colocado.

"Um morador ligou-me e depois foram chamadas as autoridades. Foi também contactado o canil intermunicipal e levaram os restos de comida e água para analisar", explicou o presidente da Junta de Freguesia, António Marques, citado pelo Jornal de Notícias. O autarca afirma não saber os motivos do envenenamento. "O assunto está sob investigação [pelo Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente (SEPNA) da GNR de Oliveira de Azeméis]".

"Foi um caso isolado, nunca nada deste tipo tinha acontecido na freguesia", reforçou.

O caso foi tornado público através das redes sociais, onde está a gerar uma onda de indignação.