Marta Temido: Portugal recebe 9.750 vacinas da covid-19 em dezembro

A ministra da Saúde anunciou hoje que a vacinação contra a covid-19 pode começar no dia 27 de dezembro em Portugal e em outros países europeus, com a vacina desenvolvida pela Pfizer/BioNTech.

Em conferência de imprensa após uma reunião com responsáveis do planeamento da vacinação, Marta Temido declarou que a Agência Europeia do Medicamento poderá emitir a 23 de dezembro a autorização condicional de introdução no mercado e que as primeiras doses de vacina poderão chegar a Portugal no dia 26.

Essas são as datas previstas para o processo de chegada do primeiro lote de vacinas, com 9.750 doses, ao que se seguirão mais cerca de 303 mil doses a partir de dia 04 de janeiro, adiantou ainda.

"A informação mais recente é dessa previsão de entrega ainda no mês de dezembro e, como já está também a ser comunicado pela Comissão Europeia, estima-se que o calendário de vacinação possa ser alinhado entre todos [os países da União Europeia] e possamos começar a vacinar entre 27 e 29 de dezembro", afirmou Marta Temido.

A ministra acrescentou que se está a "ultimar o processo de seleção do grupo que vai ser vacinado com este primeiro lote, nos primeiros dias", mas que "será focado na componente dos profissionais de saúde, na medida em que são aqueles que, na primeira linha, poderão ajudar melhor a proteger os restantes".

Para tal, a Direção-Geral da Saúde já identificou os que estão "mais sujeitos ao risco de contraírem a doença, seguindo o critério da exposição".

"Estamos a falar de profissionais que trabalham em unidades de cuidados intensivos, em serviços de urgência, nos que trabalham em atendimento aos doentes respiratórios covid-19, sejam comunitários ou de urgência hospitalar, profissionais que trabalham em unidades onde há maior risco por libertação de aerosssóis e contacto com utentes eventualmente contagiados por covid", pormenorizou.

"A mensagem é começar por cuidae de quem cuidou tão bem de nós. Este é o primeiro momento. Cerca de uma semana depois, o processo será alargado e, naturalmente, dirigido a toda a população considerada prioritária, designadamente, residentes em lares", acrescentou.

A definição dos grupos prioritários para serem vacinados mantém-se, o que se fez foi identificar "um subgrupo para este primeiro lote de vacinas que ainda chegará este ano".

Questionada sobre os meios disponíveis para conduzir a vacinação, a ministra indicou que "o Serviço Nacional de Saúde tem 40 mil enfermeiros e cerca de 20% trabalha em cuidados de saúde primários", acrescentando que algumas estruturas residenciais para idosos têm também profissionais de saúde ao serviço.

Numa "fase mais avançada" da vacinação, que não precisou, poderão também ser administradas vacinas em farmácias comunitárias.

Para fevereiro está prevista a entrega de mais 429 mil doses de vacina da Pfizer/BioNTech e em março outras 487.500.

Questionada sobre o envolvimento das Forças Armadas, referiu que no plano de vacinação, o Ministério da Defesa tem um papel "essencial para a coordenação do processo logístico", mas que não participarão no transporte de vacinas ou medicamentos, uma "operação sofisticada que tem características técnicas próprias".

A distribuição das vacinas terá "o apoio das forças de segurança", para que esteja "prevenida qualquer ocorrência que ponha em causa a segurança das vacinas ou do processo vacinal".

Marta Temido frisou que há mais vacinas na calha para parecer e autorização de introdução no mercado condicional por parte da Agência Europeia do Medicamento, como é o caso da empresa Moderna.