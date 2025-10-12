Marques Mendes elogiou campanha "construtiva"

Em declarações aos jornalistas, o candidato à Presidência da República elogiou o processo "construtivo" da campanha eleitoral.

O candidato à Presidência da República Luís Marques Mendes votou na manhã deste domingo, em Lisboa. Luís Marques Mendes afirmou, em declarações aos jornalistas, que a campanha para as eleições autárquicas deste ano foi "construtiva". Mostrou ainda que não está preocupado com a abstenção.



"Eu acho que as pessoas gostam de votar. Porque uma eleição é a festa da democracia e os portugueses gostam. E também acho que gostam de escolher os seus governantes locais", sustentou.

Note que neste domingo, mais de 9,3 milhões de eleitores são chamados a escolher os dirigentes do poder local. As secções de voto estão abertas até às 19h00 (nos Açores fecham quando forem 20h00 no continente e na Madeira) e disponibilizam a cada eleitor três boletins de voto: um para eleger o executivo de uma das 308 câmaras municipais, outro para as 308 assembleias municipais e um terceiro para a eleição das assembleias de freguesia.

Este ano serão eleitas 3221 assembleias de freguesia no país, além de outras 37 freguesias que vão escolher os seus autarcas num plenário de cidadãos, por terem 150 ou menos eleitores.