Gouveia e Melo desvaloriza algumas sondagens

Candidato presidencial diz que as sondagens não parecem ser feitas com o devido profissionalismo.
O candidato presidencial Gouveia e Melo afirmou esta sexta-feira que há sondagens que não valoriza porque não parecem ser feitas com o devido profissionalismo e porque têm como objetivo criar um efeito.
Gouveia e Melo
"Há sondagens que nem leio e porque é que não as leio? Porque não me parece que sejam feitas com o profissionalismo necessário", disse Gouveia e Melo.
No final de um encontro com pescadores na Póvoa de Varzim, no distrito do Porto, o ex chefe da Armada referiu que saíram hoje duas sondagens, das quais uma quer criar um determinado efeito e a outra é normal e feita em urna.
Gouveia e Melo referia-se, sem o especificar, à sondagem do Correio da Manhã (CM) que coloca André Ventura à frente das intenções de votos e Gouveia e Melo na quinta posição e à da SIC e Expresso onde também surge o líder do Chega na frente, mas seguido de Marques Mendes e Henrique Gouveia e Melo em empate técnico.
"Das duas uma, ou não acreditamos nas sondagens porque elas dão coisas de tal maneira diferentes que nos deixam na dúvida, ou olhamos para a amostra das sondagens e concluímos que há sondagens melhores que outras ou então começamos a acreditar que há efeitos que se querem atingir com as sondagens", frisou.
Gouveia e Melo ressalvou que "na sua modesta opinião" há a tentativa de criar um efeito com as sondagens, lembrando que nas últimas eleições as sondagens erraram todas.
E garantiu: "Estou super animado com a campanha na rua e tenho resultados completamente diferentes do que essas sondagens me dizem".
A única sondagem em que acredita é a de 18 de janeiro, dia das eleições presidenciais, concluiu.
