Sábado – Pense por si

Portugal

Gouveia e Melo desvaloriza algumas sondagens

Lusa 15:08
Capa da Sábado Edição 16 a 22 de dezembro
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 16 a 22 de dezembro
As mais lidas

Candidato presidencial diz que as sondagens não parecem ser feitas com o devido profissionalismo.

O candidato presidencial Gouveia e Melo afirmou esta sexta-feira que há sondagens que não valoriza porque não parecem ser feitas com o devido profissionalismo e porque têm como objetivo criar um efeito.

Gouveia e Melo
Gouveia e Melo

"Há sondagens que nem leio e porque é que não as leio? Porque não me parece que sejam feitas com o profissionalismo necessário", disse Gouveia e Melo.

No final de um encontro com pescadores na Póvoa de Varzim, no distrito do Porto, o ex chefe da Armada referiu que saíram hoje duas sondagens, das quais uma quer criar um determinado efeito e a outra é normal e feita em urna.

Gouveia e Melo referia-se, sem o especificar, à sondagem do Correio da Manhã (CM) que coloca André Ventura à frente das intenções de votos e Gouveia e Melo na quinta posição e à da SIC e Expresso onde também surge o líder do Chega na frente, mas seguido de Marques Mendes e Henrique Gouveia e Melo em empate técnico.

"Das duas uma, ou não acreditamos nas sondagens porque elas dão coisas de tal maneira diferentes que nos deixam na dúvida, ou olhamos para a amostra das sondagens e concluímos que há sondagens melhores que outras ou então começamos a acreditar que há efeitos que se querem atingir com as sondagens", frisou.

Gouveia e Melo ressalvou que "na sua modesta opinião" há a tentativa de criar um efeito com as sondagens, lembrando que nas últimas eleições as sondagens erraram todas.

E garantiu: "Estou super animado com a campanha na rua e tenho resultados completamente diferentes do que essas sondagens me dizem".

A única sondagem em que acredita é a de 18 de janeiro, dia das eleições presidenciais, concluiu.

Descubra as
Edições do Dia
Publicamos para si, em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada do melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana.
Boas leituras!
Tópicos Televisão Eleições Política Henrique Gouveia e Melo Póvoa de Varzim Porto Congregação da Missão CHEGA SIC
Investigação
Opinião Ver mais
Leonor Caldeira
Leonor Caldeira
No país emerso

Por que sou mandatária de Jorge Pinto

Já muito se refletiu sobre a falta de incentivos para “os bons” irem para a política: as horas são longas, a responsabilidade é imensa, o escrutínio é severo e a remuneração está longe de compensar as dores de cabeça. O cenário é bem mais apelativo para os populistas e para os oportunistas, como está à vista de toda a gente.

Ricardo Borges de Castro
Ricardo Borges de Castro
Visto de Bruxelas

Cinco para a meia-noite

Com a velocidade a que os acontecimentos se sucedem, a UE não pode continuar a adiar escolhas difíceis sobre o seu futuro. A hora dos pró-europeus é agora: ainda estão em maioria e 74% da população europeia acredita que a adesão dos seus países à UE os beneficiou.

Menu shortcuts

Gouveia e Melo desvaloriza algumas sondagens