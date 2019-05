O líder da Fenprof admite que foi apanhado de surpresa com as posições do PCP e do Bloco.

Mário Nogueira, secretário-geral da Federação Nacional de Professores (Fenprof), ficou surpreendido com a "falta de abertura" do PCP e do BE face à vontade dos professores de recuperarem de forma integral do tempo de serviço dos docentes e não descarta a possibilidade de se desfiliar do PCP.



"Quando se aceita estar numa vida mais pública, consegue-se muitas vezes viver com os insultos e ataques que muitas vezes vêm de onde já se espera. Não é isso que mata. O que mói é quando vêm de pessoas mais próximas, como o meu camarada Carlos Carvalhas, e isso põe-nos a pensar sobre o futuro", disse Nogueira ao jornal Público, depois de não confirmar nem desementir se pensava disfiliar-se do partido no qual é militante.



"Poderia ter havido uma maior consideração pelos professores e isso põe-nos a pensar", disse o sindicalista esta segunda-feira, depois de se saber o sentido do PCP e Bloco de Esquerda na proposta a ser votada esta sexta-feira. Na segunda-feira, Nogueira tinha pedido aos partidos à esquerda que se absitvessem de votar favoravelmente à condição de que a contagem de tempo seja dependente das condições económicas do país, como sugeriram PSD e CDS.



Jerónimo de Sousa, disse que "se compreende perfeitamente" a apreensão demonstrada por Mário Nogueira. "Mas a grande questão é que não podemos enganar e iludir os professores", disse o líder do PCP.