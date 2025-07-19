Sábado – Pense por si

Portugal

Rocha diz deixar partido com "total autonomia"

Lusa 19 de julho de 2025 às 12:02
Capa da Sábado Edição 13 a 19 de agosto
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 13 a 19 de agosto
As mais lidas

O ex-líder da IL fez um balanço dos seus dois anos à frente do partido, elencando propostas que foram apresentadas na área da saúde, habitação, impostos ou da reforma do Estado.

O ex-líder da IL Rui Rocha considerou hoje que deixa o partido com "total autonomia" política, estratégica e financeira e afirmou que nunca foi "moderado na defesa dos interesses" liberais.

MANUEL DE ALMEIDA/LUSA

Num discurso na X Convenção Nacional da IL, em Alcobaça, o ex-líder da IL fez um balanço dos seus dois anos à frente do partido, elencando propostas que foram apresentadas na área da saúde, habitação, impostos ou da reforma do Estado.

Em termos eleitorais, Rui Rocha salientou que, durante a sua liderança, a IL passou a ter "representação em todos os parlamentos" e obteve o "melhor resultado de sempre" nas eleições europeias.

"Estes resultados, e o caminho que foi feito, permitem à IL assentar hoje a sua visão estratégica para o futuro em total autonomia política, total autonomia estratégica e total autonomia financeira", defendeu.

Apesar disso, Rui Rocha referiu que, nas últimas eleições legislativas, tinha fixado dois objetivos -- reforçar a votação e "reforçar a influência da IL na governação" --, reconhecendo que ambos "não foram cumpridos" e que, em três eleições consecutivas, o partido ficou sempre com um resultado à volta dos 5%.

"Portanto, neste momento, depois de três eleições a 5%, só há duas possibilidades: ou o teto é do partido, ou o teto é do presidente. Só há uma maneira de sabermos, é o presidente dar um passo ao lado e permitir que o partido prove que vale muito mais do que esses 5%", afirmou.

Abordando a sua demissão da presidência do partido, em 31 de maio, Rui Rocha disse que foi uma "decisão política" e não pessoal, afirmando ainda que as críticas que "vozes relevantes" do partido fizeram sobre os resultados eleitorais -- numa alusão a João Cotrim Figueiredo -- foram "absolutamente irrelevantes nessa tomada de decisão".

Rui Rocha abordou ainda as críticas internas que consideram que foi um líder "moderado" -- numa alusão às críticas de excessiva aproximação ao PSD --, afirmando que, durante a sua presidência, não foi "moderado na defesa dos interesses do partido".

"Quando recusei coligações pré-eleitorais e quando recusei ir para o Governo, porque não troco ideias por cargos. (...) Fomos fortemente pressionados para fazer uma coligação eleitoral em que nos dávamos aquilo que quiséssemos, e eu disse que não. Nunca fui moderado na defesa dos interesses do partido", disse.

Rui Rocha afirmou que nunca quereria que a IL tivesse "10, 15, 30 deputados para, no dia seguinte", aprovarem uma privatização de 49% do capital da TAP, numa alusão ao processo de privatização da companhia aérea que está a ser conduzido pelo Governo.

"Se António Costa, se Pedro Nuno Santos são as caras deste negócio ruinoso de que estamos a falar, as caras desse negócio ruinoso são também José Luís Carneiro, Luís Montenegro e André Ventura, que querem manter tudo igual ao que estava", frisou.

Depois de fazer este balanço, Rui Rocha quis deixar três sugestões para o futuro do partido, começando por pedir que se faça um "combate ao chatismo", referindo-se aos "chatos no partido" que fazem "15 mensagens seguidas nos 'chats'".

Outra sugestão de Rui Rocha é que o partido combata igualmente o "sebastianismo", numa alusão aos pedidos de militantes da IL para que ex-líderes, como Carlos Guimarães Pinto ou João Cotrim Figueiredo, se voltem a candidatar à presidência partido quando há trocas de liderança.

"Darei o meu contributo para o combate ao sebastianismo, manifestando aqui, publicamente, que não tenho disponibilidade para qualquer tipo de função em órgãos de partido, atividade ou qualquer outra coisa, a menos que aconteça uma desgraça, o que manifestamente nem prevejo, nem desejo", disse.

No final, Rui Rocha disse que, como ex-líder, irá procurar "respeitar os interesses do partido", procurando conter as críticas, e estará disponível "para os combates que forem necessários", sobretudo aqueles em que não tiver "nenhum proveito pessoal".

Descubra as
Edições do Dia
Publicamos para si, em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada do melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana.
Boas leituras!
Tópicos Rui Rocha IL eleições
Investigação
Opinião Ver mais
Margarida Reis
Margarida Reis
Ajuizando

Naufrágio da civilização

"O afundamento deles não começou no Canal; começou quando deixaram as suas casas. Talvez até tenha começado no dia em que se lhes meteu na cabeça a ideia de que tudo seria melhor noutro lugar, quando começaram a querer supermercados e abonos de família".

Menu shortcuts

Rocha diz deixar partido com "total autonomia"