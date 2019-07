O Presidente da República anunciou hoje que vai visitar na sexta-feira, apenas com o seu ajudante de campo, os locais afetados pelos fogos nos distritos de Santarém e Castelo Branco, para ver e ouvir.Em declarações aos jornalistas, na Casa do Alentejo em Lisboa, o chefe de Estado referiu que "o Governo já sabe, os senhores presidentes de câmara já sabem" que irá ao terreno na sexta-feira, "em princípio, tudo continuando como se encontra hoje".Marcelo Rebelo de Sousa afirmou que vai "preparado para ver o que se passou, para ouvir" e para "compreender o que se passou", recusando, "neste momento, antes de ver o que se passou no terreno, e ouvir, estar a formular qualquer juízo".Segundo o Presidente da República, "certamente haverá, depois, a hipótese de várias instituições olharem para o que aconteceu e formularem o seu juízo"."Acabei, aliás, de promulgar um diploma que prolonga até ao final do ano aquilo que teoricamente estaria a cessar, que era o mandato do observatório criado pelo parlamento para esse efeito. Mas há outras instituições encarregadas de analisar aquilo que se vai passando nesse domínio do país", acrescentou.O chefe de Estado recordou que tinha dito que não iria aos locais dos incêndios que deflagraram no sábado distrito de Castelo Branco e depois se estenderam ao distrito de Santarém enquanto durasse o combate às chamas.Na sexta-feira, irá ao terreno para ver e ouvir o que "terão a dizer todos os que estiveram empenhado nesse combate conjunto"."E irei na forma que conhecem habitualmente quando vou a essas áreas, que é apenas com o ajudante de campo", adiantou.Vários incêndios deflagraram no distrito de Castelo Branco ao início da tarde de sábado. Dois com origem na Sertã e um em Vila de Rei assumiram maiores dimensões, tendo este último alastrado, ainda no sábado, ao concelho de Mação, distrito de Santarém.No domingo, o Presidente da República visitou no Hospital de São José, em Lisboa, o civil que ficou ferido em estado grave no incêndio de Vila de Rei.