Também Luís Reis, cabo-mor da Marinha que preside à Associação de Praças (AP), critica a condição dos militares. "Os praças ganham pouco e estão cansados; um efetivo de cerca de 26 mil tem de cumprir as missões de 31 mil e, até agora, as Forças Armadas não deixaram de cumpri-las. As pessoas andam sobrecarregadas".



Para remediar o défice de profissionais, o Ministério da Defesa garante estar "a trabalhar num número que se situa num intervalo entre 2000 e 3500 admissões por ano no conjunto dos três ramos [Exército, Marinha e Força Aérea]".

Mais de metade dos militares contratados sai das Forças Armadas antes que o contrato chegue ao fim. Segundo o Jornal de Notícias, até ao final de novembro do ano passado, 1.759 de 3.101 militares abandonaram a tropa antes do fim do contrato, num universo de 10.657 contratados. De acordo com as associações do setor, na origem destes números estão a precariedade, os baixos salários e a falta de progressões.Os números, do Ministério da Defesa, não permitem perceber se ocorreu uma evolução - já que a tutela não possui dados sistematizados de anos anteriores. No entanto, a situação não surpreende as associações de militares. "Isto está a acontecer bastante nos praças do Exército, e é uma situação que não se consegue controlar. Eles pagam indemnizações para sair, e são pesadas - de dois e três mil euros - para um indivíduo que ganha o ordenado mínimo", disse ao jornal António Mota, tenente-coronel da Força Aérea e presidente da Associação de Oficiais das Forças Armadas (AOFA).