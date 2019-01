Carlos César abre a porta a um braço-de-ferro com Belém em torno da Lei de Bases da Saúde. Mas será preciso uma maioria reforçada para reconfirmar a lei vetada sem alterações.

O Presidente deixou no ar a ideia de que pode vetar uma Lei de Bases da Saúde aprovada apenas à esquerda. Carlos César diz que nesse caso o Parlamento "avaliará a forma de a melhor forma de a reconfirmar".

O líder parlamentar socialista diz que antes de mais será preciso avaliar as razões invocadas num eventual veto presidencial, mas vai avisando que "a qualidade" de quem aprova uma lei não pode ser razão para a vetar.

De resto, César lembra que a Lei de Bases da Saúde atual está em vigor "há 28 anos" e foi apenas aprovada com os votos de PSD e CDS, pelo que "as leis de bases não são mais ou menos duradouras com base na maioria com que são aprovadas".

O socialista diz que decidiu o PS decidiu baixar à Comissão de Saúde sem votação a sua proposta - em vez de aprovar já todas as propostas à esquerda - para que a discussão na especialidade "não fosse um debate com condicionamentos prévios". Mas sublinha que isso "não anula os nossos valores e as nossas convicções".



Basta maioria absoluta se AR alterar lei vetada

Nas palavras de Carlos César há um aviso a Marcelo: um veto político pode ser ultrapassado pela Assembleia da República, introduzindo ou não alterações no texto que foi vetado.

O Parlamento pode ultrapassar o veto político sem alterações à lei, com uma maioria reforçada. Em regra, basta a maioria absoluta dos deputados eleitos, mas pode ser necessária uma maioria de dois terços, no caso de diplomas considerados estruturantes do sistema político - o que parece ser o caso de uma lei de bases.

No entanto, bastará o voto da maioria absoluta dos deputados em efetividade de funções, caso a Assembleia da República introduza alguma alteração ao texto vetado.

Nesse caso, o Presidente da República é obrigado a promulgar o diploma no prazo de oito dias a contar da sua receção.