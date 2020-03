O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, indicou que a União Europeia precisa de ter "posições comuns fortes", para perceber a importância da pandemia e de colmatar os efeitos económicos provocados pelo novo coronavírus.Em conversa com o presidente de Itália, Sergio Mattarella indicou estar convencido de um decréscimo do número de casos em Itália durante os próximos dias - numa altura em que o país regista já mais de 11 mil mortes e 100 mil infetados. Aos jornalista, Marcelo indicou que ambos falaram também sobre a União Europeia e a resposta de Bruxelas quanto aos efeitos económicos da Covid-19."Não se pode esperar um mês, dois meses, três meses, como alguns pensam, para haver respostas europeias no terreno. Isso preocupa Itália, preocupa Portugal, preocupa muitíssimos Estados na União Europeia", indicou Marcelo.O Presidente da República anunciou ainda que continua a sua ronda de visitas a parceiros sociais, tendo recebido a Confederação do Comércio e Serviços de Portugal (CCP) e a Confederação de Turismo (CTP), prevendo receber esta terça-feira a CGTP e, ainda ao longo da semana, a UGT.Marcelo agradeceu aos empregadores que estão a trabalhar, apontando que o seu contributo é "fundamental". Em relação ao turismo, o chefe de Estado reconhece que o panorama é de "praticamente 0%", com uma paragem completa ou quase completa de toda a atividade em grande parte dos países.