Marcelo solidário com indignação de Costa

O Presidente da República considerou que a reação de António Costa à atitude do ministro holandês foi feita "em nome da solidariedade" para com os restantes países europeus e que não irá prejudicar Portugal. "O primeiro-ministro indignou-se e eu também me solidarizo com a sua indignação", acrescentou."A Europa tem de estar unida, tem de ser corajosa e tem de ser solidária", acredita Marcelo rebelo de Sousa que acrescentou que ninguém ganha se assim não for.

O Presidente da República revela que também apoia a solução da emissão de títulos de dívida comunitários, solução que não foi aprovada pelo Conselho Europeu.