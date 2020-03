Covid-19: Marcelo apela para que a contenção seja respeitada nos fins-de-semana e na Páscoa

"Respeitem o apelo de contenção. Este é um esforço contínuo. Estamos a ganhar o achatamento da curva e não podemos perder. Os portugueses têm de compreender que não se trata de um pedido banal do Governo. Contactos com grupos de risco podem comprometer o esforço que está a correr bem", disse no final de uma visita a uma farmacêutica em Loures que está a produzir gel desinfetante.









O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, apelou, este sábado, aos portugueses que respeitem a contenção nos fins-de-semana e na Páscoa, mantendo-se em isolamento para combater a pandemia de covid-19.