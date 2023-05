Marcelo só teve 'um contacto oficial sobre o SIS'

O Presidente da República avançou esta quarta-feira que o primeiro contacto oficial que recebeu sobre a polémica que envolve o ministro João Galamba e o roubo do computador no Ministério das Infraestruturas foi a 29 de abril.







RODRIGO ANTUNES/LUSA

Em declarações aos jornalistas, Marcelo Rebelo de Sousa referiu que durante todo o período em que a polémica se tem desenvolvido só teve "um contacto oficial sobre o SIS", ainda assim o Presidente da República não esclareceu com quem foi esse contacto.Ainda assim Marcelo Rebelo de Sousa avançou que no contacto estabelecido com António Costa, "não se falou do SIS" e sugeriu aos jornalistas: "Somando um mais um dá para perceber quem foi o alguém que contactou o Presidente da República no dia 29. Foi sempre essa entidade oficial que fez esse contacto comigo ao longo do tempo sobre esta matéria".Já na semana passada o primeiro-ministro esclareceu no Parlamento que tinha falado com o Presidente da República sobre o tema mas que nunca informou Marcelo Rebelo de Sousa sobre a intervenção do SIS na recuperação do computador levado pelo ex-adjunto Frederico Pinheiro.A posição de Marcelo Rebelo de Sousa sobre a polémica que envolve João Galamba mantém-se uma vez que o Presidente da República afirma não tee "razões até hoje para mudar o pensamento que traduzi no dia 4". Recorde-se que este foi o dia em que o Presidente fez uma declaração ao país e teceu críticas a António Costa por ter decidido manter Galamba como Ministro.Frederico Pinheiro foi exonerado do cargo de adjunto do ministro das Infraestruturas no passado dia 26 de abrir e terá levado um computador do ministério para casa. Ao dar conta do desaparecimento, o Executivo terá comunicado o caso às autoridades, mas as autoridades policiais já tinham sido chamadas ao Ministério de onde chegavam queixas de agressões físicas, o Serviço de Informações de Segurança também foi chamado ao Ministério.