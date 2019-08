O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, felicitou hoje José Cid pela conquista de um Grammy de "Excelência Musical" da Academia Latina de Gravação, salientando a sua importância na "música nacional e internacional"."O Presidente da República felicitou pessoalmente José Cid, por chamada telefónica a partir de Lagos, pela atribuição do muito merecido Grammy Latino por 'Excelência Musical'", refere uma mensagem divulgada pelo sítio oficial da Presidência da República na internet.No documento, o chefe de Estado sublinha a "importância de José Cid no panorama da música nacional e internacional, ao longo de uma brilhante carreira de seis décadas, agora justamente reconhecida"."O prémio, anteriormente atribuído a Carlos do Carmo, distinguiu este ano nomes tão importantes quanto Joan Baez e Omara Portuondo, a quem a Academia reconheceu igualmente contribuições excecionais para a música latina", acrescenta.Marcelo Rebelo de Sousa refere que José Cid é um "orgulho" para os portugueses."Do Quarteto 1111 ao Festival da Canção, do rock progressivo às baladas e aos sucessos trauteados por várias gerações, a constância e a diversidade de José Cid, há muito reconhecidas em Portugal, recebem agora uma distinção internacional que é justo motivo de orgulho para o premiado e para os portugueses", conclui.O músico português José Cid vai receber um Grammy de "Excelência Musical", anunciou hoje a Academia Latina de Gravação."O Prémio à Excelência Musical é concedido a artistas que fizeram contribuições de significado artístico excecional para a música latina", refere a página oficial da Academia.José Cid vai receber o Grammy Latino numa cerimónia em Las Vegas, nos Estados Unidos da América, em 13 de novembro.