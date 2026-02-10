Sábado – Pense por si

10 de fevereiro de 2026 às 21:46

Demissão da ministra da Administração Interna "é a prova de que o Governo falhou", considera José Luís Carneiro

Maria Lúcia Amaral abandona o cargo depois de várias críticas à resposta à tragédia provocada pela tempestade Kristin, que atingiu Portugal continental a 28 de janeiro.

