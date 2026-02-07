Sábado – Pense por si

Contos Clássicos Portugueses


agora disponíveis para ler e ouvirContos Clássicos PortuguesesAceder aqui

Portugal

Marcelo Rebelo de Sousa lamenta morte de bombeiro

Isabel Dantas 16:56
Capa da Sábado Edição 3 a 9 de fevereiro
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 3 a 9 de fevereiro
As mais lidas

Numa nota publicada no site da Presidência.

Marcelo Rebelo de Sousa já lamentou a morte do bombeiro José Valter Canastreiro, de 46 anos, este sábado, em Campo Maior. O soldado da paz, que também era militar da GNR, estava em missão de auxílio a famílias afetadas pelo mau tempo.

Marcelo Rebelo de Sousa
Marcelo Rebelo de Sousa Diogo Barreto

"Foi com pesar que o Presidente da República tomou conhecimento do falecimento do Bombeiro de 3.ª José Valter Canastreiro, do Corpo de Bombeiros Voluntários de Campo Maior, ocorrido ao serviço de apoio às comunidades afetadas pela intempérie", pode ler-se numa nota deixada no site da Presidência da República.

"O Bombeiro José Valter Canastreiro, também militar da Guarda Nacional Republicana (GNR), é um exemplo de abnegação e dedicação à causa pública, cuja vida e percurso profissional ficam marcados pela sua solidariedade e serviço ao próximo. O Presidente Marcelo Rebelo de Sousa endereça as sentidas condolências à família, amigos, ao Corpo de Bombeiros Voluntários de Campo Maior, bem como à GNR."

Artigos Relacionados
A carregar o vídeo ...
Bombeiro morre em serviço junto ao rio Caia devido ao mau tempo
Tópicos Famílias Em Família Mortes Serviço militar Marcelo Rebelo de Sousa Guarda Nacional Republicana Campo Maior
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Marcelo Rebelo de Sousa lamenta morte de bombeiro