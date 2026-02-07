Marcelo Rebelo de Sousa lamenta morte de bombeiro

Marcelo Rebelo de Sousa já lamentou a morte do bombeiro José Valter Canastreiro, de 46 anos, este sábado, em Campo Maior. O soldado da paz, que também era militar da GNR, estava em missão de auxílio a famílias afetadas pelo mau tempo.



"Foi com pesar que o Presidente da República tomou conhecimento do falecimento do Bombeiro de 3.ª José Valter Canastreiro, do Corpo de Bombeiros Voluntários de Campo Maior, ocorrido ao serviço de apoio às comunidades afetadas pela intempérie", pode ler-se numa nota deixada no site da Presidência da República.

"O Bombeiro José Valter Canastreiro, também militar da Guarda Nacional Republicana (GNR), é um exemplo de abnegação e dedicação à causa pública, cuja vida e percurso profissional ficam marcados pela sua solidariedade e serviço ao próximo. O Presidente Marcelo Rebelo de Sousa endereça as sentidas condolências à família, amigos, ao Corpo de Bombeiros Voluntários de Campo Maior, bem como à GNR."

