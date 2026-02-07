Sismo de 2,4 na escala de Richter na ilha açoriana de São Jorge

A intensidade do sismo é considerada fraca, assemelhando-se à vibração provocada, dentro de casa, pela passagem de veículos pesados

Um sismo de magnitude de 2,4 na escala de Richter e epicentro a cerca de cinco quilómetros a oeste-noroeste de Santo Antão, foi sentido na ilha de São Jorge este sábado, informou o CIVISA.



Ilha de São Jorge ANTÓNIO ARAÚJO/LUSA

O Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores (CIVISA) refere que o evento teve lugar pelas 06:45 (05:45 de Lisboa).

De acordo com a informação disponível, o sismo foi sentido com intensidade máxima II/III na escala de Mercalli Modificada no Topo, concelho da Calheta.

Na escala de Richter, os sismos são classificados segundo a sua magnitude como micro (menos de 2,0), muito pequenos (2,0-2,9), pequenos (3,0-3,9), ligeiros (4,0-4,9), moderados (5,0-5,9), fortes (6,0-6,9), grandes (7,0-7,9), importantes (8,0-8,9), excecionais (9,0-9,9) e extremos (quando superior a 10).

A escala de Mercalli Modificada mede os "graus de intensidade e respetiva descrição".

Com uma intensidade III o abalo é considerado fraco, é sentido dentro de casa e os objetos pendentes baloiçam, sentindo-se uma "vibração semelhante à provocada pela passagem de veículos pesados".