Bombeiro morre em serviço junto ao rio Caia devido ao mau tempo

Um bombeiro de 46 anos morreu este sábado junto ao rio Caia, entre os concelhos de Elvas e Campo Maior durante uma missão de auxílio a famílias afetadas pelo mau tempo. O homem terá tentado atravessar uma área alagada quando caiu numa zona mais profunda e ficou totalmente submerso.
O bombeiro era também militar da GNR. É a 14ª vítima do mau tempo nas duas últimas semanas.
A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), que não especificou as circunstâncias em que ocorreu o óbito, indicou apenas que o alerta foi dado "por volta das 13:30". E já deixou uma nota de pesar nas suas redes sociais, indicando que a operação de patrulhamento, reconhecimento e vigilância em que o bombeiro estava envolvido decorria na Estrada Nacional 373, numa zona de confluência com o rio Caia, em Campo Maior.
"Endereçamos as nossas mais sentidas condolências à família, aos amigos, ao corpo de Bombeiros Voluntários de Campo Maior e a todos os bombeiros e agentes de proteção civil empenhados nas operações de proteção e socorro, no âmbito das condições meteorológicas adversas que afetam Portugal continental", lê-se na nota.
"Neste momento de dor e consternação, a ANEPC deixa uma palavra de profunda gratidão a todos os homens e mulheres que, com coragem e sentido de missão, colocam a sua vida em risco para proteger a vida e os bens dos seus concidadãos", acrescentam.
(Notícia atualizada às 16h42)
