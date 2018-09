Milhões de festas: das de Barcelos à do Avante

A norte, música alternativa dos quatro cantos do mundo. Mais a sul, uma valorização de tudo o que é português. Do tradicional ao moderno e do jazz à electrónica, há muita música a animar os festivais desta semana

No seu habitual registo, o Milhões de Festa retorna à cidade de Barcelos de 6 a 9 de Setembro, procurando sedimentar, por mais um ano, a sua tradição entre os festivais nortenhos. Na sua 11ª edição, tem um cartaz que se destaca como um dos mais diversos do ano - tanto em proveniência (apostando na disparidade entre continentes e nacionalidades) quanto em estilos musicais, indo beber às várias vertentes que compõem o universo da música alternativa.



À excepção da abertura (em jeito de recepção ao campista), todos os dias têm actos de destaque internacional deste panorama, começando a 7: a electrónica do britânico Squarepusher é complementada pelo rock progressivo dos finlandeses Circle, o pós-punk de Warmduscher ou a improvável combinação entre Lena d'Água, ícone da pop nacional dos anos 80, e o cantautor Primeira Dama.



A 8, o festival vira-se para as sonoridades pesadas: o doom metal de Electric Wizard é o foco das atenções, divididas com os produtores de electrónica Gazelle Twin e The Bug (com participação especial da rapper Miss Red), bem como a promessa do jazz americano Nubya Garcia. Saliente-se ainda a colaboração com o SWR Barroselas Metalfest, que dá a descobrir a Barcelos uma selecção de música mais abrasiva.



O terceiro e último dia, pelo contrário, tem como principal oferta o mais dançável funaná dos cabo-verdianos Tubarões, acompanhados do jazz-funk de The Heliocentrics ou do techno da dupla francesa Mouse on Mars - um dia que conta ainda com a pop do brasileiro Johnny Hooker ou o indescritível experimentalismo do colectivo UKAEA.



Já na Festa do Avante!, que decorre no Seixal de 7 a 9 e abarca, além de música, teatro, cinema, exposições ou debates, a palavra de ordem é o português.



Duas homenagens dão o mote para o arranque do festival, dia 7: o Concerto em Louvor do Homem, em comemoração do bicentenário de nascimento de Karl Marx, inclui peças clássicas de Mendelssohn, Bernstein e Tchaikovsky, bem como a Ode à Alegria de Beethoven; e o Tributo às Independências reúne músicos dos PALOP para celebrar os movimentos de libertação dos povos colonizados.



O cartaz de 8 conta com Sérgio Godinho, o rock de Xutos e Pontapés, Legendary Tigerman e Bizarra Locomotiva, o soul de The Black Mamba ou o hip-hop de Boss AC. Destaque-se ainda as apresentações de Gaiteiros de Lisboa e Dead Combo, que apresentam Odeon Hotel.



O encerramento do festival, a 9, terá performances de dois trios inéditos: Carlão junta-se a António Zambujo e Manel Cruz, tal como Jorge Palma a Tim e a Camané, para espectáculos que se prometem memoráveis. O fado é representado ainda por Ana Bacalhau, Aldina Duarte e o "fadista punk" Paulo Bragança, num dia que verá ainda a subida ao palco de Orelha Negra e Capitão Fausto.