Militares das Forças Armadas vão fazer rastreios à Covid-19

Os militares das Forças Armadas vão começar em breve a ajudar o Ministério da Saúde nos rastreios de testes da Covid-19 à população. A garantia foi deixada por Marcelo Rebelo de Sousa, em entrevista à RTP1 esta segunda-feira, e o jornal Público avança que a instituição vai reunir-se com a tutela da Saúde para definir os moldes dessa nova colaboração.

Esta não é a primeira vez que militares têm um papel secundário nesta pandemia: já o tinham feito no acolhimento de idosos em lares e na desinfeção de escolas. À RTP1, o Presidente da República indicou que seria importante "ampliar os rastreios" e "as Forças Armadas, os funcionários públicos e até os privados podem fazer pesquisas e contactos com aqueles que estiveram próximos dos infetados, sob supervisão da Saúde".

O objetivo, aponta, é que o número de pessoas a fazer rastreios à população chegue aos "tais milhares que são necessários". Uma última opção passa mesmo por convocar médicos e enfermeiros militares na reserva, até agora voluntários.

Na mesma entrevista, Marcelo defendeu que "a pressão dos acontecimentos torna ainda mais clara a necessidade de uma solução global" para a cooperação entre privados e Estado no setor saúde.

A partir do Palácio de Belém, em Lisboa, Marcelo Rebelo de Sousa referiu que no início da epidemia de covid-19 "foram acertados articulados, textos jurídicos para serem acordos celebrados entre ARS (autoridades regionais de saúde), porque a situação podia ser diferente nas várias regiões, e até unidades hospitalares ou unidades de saúde, com privados".

"Estava previsto clausulado e, entretanto, quer privados, quer sociais começaram a colaborar. Passaram pelos privados 15 mil doentes", prosseguiu o chefe de Estado, acrescentando que "o social nunca deixou de colaborar", e "mesmo sem a assinatura dos articulados, de acordos explícitos, foi recebendo doentes acamados, internados, para desbloquear a situação nas unidades de saúde".

Agora, no entanto, segundo o Presidente da República, "a pressão dos acontecimentos torna ainda mais clara a necessidade de uma solução global".

No seu entender, o número de camas disponíveis poderá ser suficiente, "na medida em que as mediadas tomadas tiverem um efeito de contenção, se as pessoas elas próprias se contiverem, e na medida em que houver o alargamento onde necessário, utilizando tudo o que há, no Serviço Nacional de Saúde (SNS), e mais privados e social".

"Eu penso que a capacidade global do SNS mais o contributo de privado, social e cooperativo permite fazer frente àquilo que é a evolução previsível, se as outras medidas forem assumidas pelos portugueses", reforçou.

O chefe de Estado recebeu ao longo dos últimos dias várias entidades do setor da saúde e também antigos ministros, além da atual titular da pasta, Marta Temido.

Em relação a um "acordo global" de cooperação entre privados e Estado, Marcelo Rebelo de Sousa afirmou ainda: "Pode sempre discutir-se o que é era preferível, se não era preferível haver a celebração de acordos por regiões, por ARS e por unidades que pudessem agir por si".

"Houve aí um bocado a visão de que se não chegaria tão depressa a uma situação de tal pressão que isso fosse necessário. Pensou-se: [a segunda vaga] será entre o outono e o inverno, não entre o verão e o outono", considerou.



Com Lusa