Marcelo Rebelo de Sousa considerou esta segunda-feira que Jorge Jesus "contribuiu e contribui para projetar o prestígio de Portugal no mundo do desporto, mas em geral em termos sociais". Na cerimónia de condecoração do treinador português, o presidente afirmou que qualquer vitória de um português no mundo é importante, principalmente "num país que nos é muito querido".Foi-lhe entregue a condecoração da Ordem do Infante Dom Henrique "pelo prestígio que o seu trabalho como treinador lhe granjeou, bem como a Portugal". Na cerimónia de condecoração do treinador português estiveram presentes figuras do futebol português como Luís Filipe Vieira, Fernando Gomes, Pedro Proença, Francisco Varandas, entre outros.