Jorge Jesus vai ser condecorado pelo Presidente da República na próxima segunda-feira. A cerimónia está marcada para as 17h30 no Palácio de Belém, confirmou à TSF uma fonte presidencial. Marcelo Rebelo de Sousa anunciou que iria condecorar com a Ordem do Infante Dom Henrique o treinador português pelos resultados que alcançou, tanto no Brasil, ao serviço do Flamengo, como em Portugal pelos clubes que treinou.