Jorge Jesus disse sentir-se honrado por receber condecoração do Presidente da República, afirmando que sabe o seu significado, uma vez que "todos os dias passava a Av. Infante D. Henrique", no Rio de Janeiro.Depois do discurso de Marcelo Rebelo de Sousa, o treinador afirmou que Portugal vai "sempre ficar ligado à nação do Flamengo", sendo que "daqui a 50 anos não vou estar cá, mas vão dizer que os portugueses foram os primeiros a conquistar a Taça Libertadores.""Foi uma distinção no futebol, mas é mais importante que isso", continuou o treinador, com a voz embargada. "Senti que representava um país e a primeira coisa que me lembrei de levar para o pódio foi a bandeira de Portugal."Ainda assim, e questionado pelo jornalistas se esta aproximação ao seu país poderia significar um regresso, o treinador afirmou que depois de ter visto "estádios cheios a gritar o meu nome", "está cada vez mais difícil voltar a Portugal."