A engagement pró-Israel de André Ventura é tal que no livro Montenegro usa quatro vezes a palavra intifada. Três delas são ciclísticas e metafóricas de força e coragem (exemplo: "Esta intifada extraordinária montanha acima", p. 22). A quarta intifada é sexual: "Penetrando-a como que em intifadas, saindo do corpo para voltar a entrar com potência reforçada" (p. 72). E nós, leitores, a pensar que para um israelita uma intifada era uma coisa má.

Por falar em sexo, como vê Ventura as mulheres? Como no tempo das cavernas. "Ele era o vencedor e ela apenas um fait-diver [fait divers], uma presa à disposição (…) um troféu, um merecido descanso do guerreiro depois da batalha" (p. 30); "A natureza primitiva das mulheres, a sua mecânica cerebral simples." (31); "Sentiu-se como um feroz homem das cavernas." (71) Em A Última Madrugada do Islão, o estilo é o mesmo. Um exemplo: "Empurra-a com violência para baixo. Aquele gesto de violência máscula, quase selvagem, inerente à natureza do homem." (89)

E o sexo mesmo? Agressivo, onde as mulheres são seres dominados (e gostam): "Luís esbofeteava-lhe a cara (…) numa atitude de punição (…) Cristina continuava a insinuar fraqueza, necessidade de punição e toda uma série de conceitos que apelavam a uma mística de castigo. (…) Luís esbofeteava-lhe ainda a cara (…) Penetrou-a com um pendor punitivo. (…) Agarrá-la e castigá-la como um cavalo de corrida a ser domado. (…) Perfeita síntese da punição. (…) Cristina como um escravo acabado de ser chicoteado." (44); "Rosa parecia alegre em obedecer." (71); "Um desejo de ser possuída. Um misto de anjo e de prostitua." (103); "Cristina, a sua submissão na cama." (126); "A sua expressão de dor física e de humilhação, ditada pelos homens." (181); "Como a dominou de gatas." (208); "Puxando-lhe o fino cabelo como a um cavalo de corrida." (208); "A dominação sexual selvática." (209).