Marcelo ganha presidenciais na primeira volta. Mas PS aumenta vantagem para PSD

Sondagens realizadas pelo ICS/ISCTE para o Expresso e SIC apontam que, se as eleições fossem hoje, o Presidente da República seria reeleito com 65% dos votos e recolheria metade dos votos de apoiantes do PS. Socialistas foram os grandes beneficiados pela pandemia, tendo agora vantagem de 10 pontos percentuais para o PSD.