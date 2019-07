O Presidente efetuou uma visita surpresa ao último dia dos festejos, tendo participado na bênção dos 750 tabuleiros que desfilaram por várias ruas da cidade, após o que integrou também o cortejo que percorre, no total, cerca de cinco quilómetros.



Questionado pelos jornalistas, Marcelo Rebelo de Sousa afirmou no final considerar justificada a candidatura desta festa a Património Imaterial da Humanidade.



A Festa dos Tabuleiros realiza-se de 4 em 4 anos no princípio de julho, tendo como origens remotas as antigas festas das colheitas.



O cortejo de pares em que as mulheres carregam à cabeça um tabuleiro ornamentado de pão e flores é o ponto alto dos festejos marcados por várias intervenções culturais e recreativas, de que se destacam o Cortejo dos Rapazes, o Cortejo do Mordomo e as ruas ornamentadas



O Tabuleiro é o símbolo da Festa dos Tabuleiros, devendo ter a altura da rapariga que o carrega. Ornamenta-se com flores de papel, verdura e espigas de trigo. É constituído por 30 pães de formato especial e 400 gramas cada, enfiados equitativamente em 5 ou 6 canas. Estas saem de um cesto de vime envolvido em pano bordado e são rematadas, no topo, por uma coroa encimada pela Cruz de Cristo ou Pomba do Espírito Santo.



A festa termina na segunda feira, com a tradição de distribuição, aos mais necessitados, a carne, o pão e o vinho que foram benzidos no dia anterior - a Pêza.

