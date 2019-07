Luís Vilhena está de saída do parlamento – não se recandidatará em outubro – e as despedidas têm sido pontuadas por pedidos frequentes mas insólitos naquelas paragens: "Não me fazes um desenho?" Sem desprimor para os restantes deputados, mas os talentos artísticos não são por ali abundantes e quem tem um destaca-se. Até a funcionária que dá apoio à comissão de Ambiente já o apanhou – finalmente: "Já tinha tirado vários papéis esquecidos cheios de desenhos, mas não sabia quem os fazia." Já sabe, talvez tenha uma coleção. Luís Vilhena vai deixar São Bento porque pretende candidatar-se à Ordem dos Arquitetos . Não se importa de oferecer desenhos, mas não faz caricaturas quando lhas pedem. "Não sou caricaturista, isso é já uma outra coisa além do desenho." Talvez os pedidos tenham também que ver com o tio, que as fazia?

