Marcelo Rebelo de Sousa falou ao País sobre o novo estado de emergência aprovado esta sexta-feira e admitiu a ocorrência de uma terceira vaga da pandemia."É provável que uma nova subida de casos, ou uma terceira vaga, possa ocorrer entre janeiro e fevereiro e será tanto maior, quanto maior for o número de casos um mês antes. Importa tentar conter fortemente em dezembro o processo pandémico mesmo que ele dias antes pareça passar o pico da chamada segunda vaga", afirmou o Presidente da República.Rebelo de Sousa não afasta quaisquer renovações do estado de emergência, traçando já uma possibilidade entre 9 e 23 de dezembro. "Não hesitarei um segundo em propô-las para o Governo ter base para aprovar o que tenha que ser aprovado."Quanto aos profissionais de saúde, Marcelo disse que "no pensamento dos responsáveis políticos e de todos os portugueses encontra-se presente a brutal pressão do SNS e no sistema nacional de saúde em geral". "A pressão vai aumentar nos próximos dias e semanas, o que culmina em situações críticas generalizadas e o que implica a exigência de tentar parar o curso da pandemia em dezembro e nos primeiros meses de 2021", afirmou."A vacina tem que ser para todos os que a desejarem", continuou, mas a população não ficará coberta em menos de "alguns meses". "Atingir situações críticas generalizadas nas estruturas de saúde será dramático para doentes covid-19 e para muitos mais doentes não-covid", frisou."Mesmo aqueles que por princípio, por primazia à economia ou sociedade, não entendam o eco mundial, europeu e nacional dado à covid terão que admitir que há internados e pessoas em cuidados intensivos covid-19 que têm direito à vida e à saúde, e não covid que têm o mesmo direito à vida e à saúde", lembrou."Portugueses, com base no que acabo de vos dizer, o que temos a dar como certo é que o estado de emergência dure o que for necessário o combate à pandemia", disse Marcelo. "Não facilitem os portugueses em dezembro, do princípio ao fim, para não sofrer um agravamento pesado ao virar de 2021. Há que procurar reequilibrar a exigência para não parar a economia, sociedade e cultura. E que esses portugueses continuem a ser solidários num processo tão longo de provação coletiva."