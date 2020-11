Portugal com 6.489 novos casos de covid-19 e mais 61 mortes

O número de casos de covid-19 em Portugal aumentou esta sexta-feira para 249.498, tendo-se registado nas últimas 24 horas mais 6.489 infeções.Segundo o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde, os óbitos relacionados com a doença chegaram aos 3.762, com mais 61 mortes confirmadas desde o dia anterior.Há no País 163 mil recuperados do novo coronavírus, um aumento de 5.076 recuperações em 24 horas.Dos 3.079 doentes internados nos hospitais portugueses (mais 62 desde ontem), 481 encontram-se em unidades de cuidados intensivos (mais 23).

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.350.275 mortos resultantes de mais de 56,2 milhões de casos de infeção em todo o mundo.