A informação tinha sido avançada por António Lacerda Sales, secretário de Estado Adjunto e Saúde, na conferência de imprensa desta sexta-feira sobre a situação da Covid-19 em Portugal. "Temos hoje 477 surtos em escolas, dispersos pelo país: no Norte, 58, Centro, 72, em Lisboa e Vale do Tejo, 291, no Alentejo, 29, e no Algarve, 27". Os números estão corretos, mas na verdade não se referem ao estado da pandemia nas escolas - 477 é, afinal, o número total de surtos ativos no País, corrigiu o Ministério da Saúde já esta noite. Em escolas são 68.

Durante a mesma conferência de imprensa, o governante já tinha defendido que "as escolas não são um foco de grande intensidade, naquilo que é a intensidade dos surtos, graças ao trabalho das autoridades de saúde de estratificação do risco dentro das escolas", deixando para já afastada a ideia de que as escolas possam antecipar as férias de Natal para evitar contágios.Há três semanas que os surtos nas escolas não eram atualizados, mas esta informação vai passar a ser atualizada uma vez por semana, ficou decidido depois da reunião no Infarmed, que regressou ontem e onde foi referido que as escolas são um dos locais com mais contágios.