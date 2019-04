Presidente da Câmara da Figueira da Foz é o novo secretário de Estado do Ambiente

João Albino Rainho Ataíde das Neves é o novo secretário de Estado do Ambiente. A notícia está ser avançada pela TVI. Segundo a mesma fonte, o presidente da Câmara da Figueira da Foz vai tomar posse na quinta-feira.Na semana passada, o secretário de Estado do Ambiente, Carlos Martins, pediu a demissão na sequência de ter sido tornado público que nomeou o primo Armindo Alves para adjunto do seu gabinete.