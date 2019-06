"O lugar é adequado. Por aqui passou muita história de Portugal. É adequado para agradecer a um dos pais da democracia portuguesa. Se temos democracia hoje, há uma quota-parte que se deve a si, e isso não esquecemos, isso agradeceremos sempre. E teremos de passar esse testemunho aos vindouros", afirmou o chefe de Estado, perante Freitas do Amaral.



Além de o apontar como "um dos quatro pais líderes dos partidos estruturantes da democracia portuguesa", juntamente com Mário Soares, Francisco Sá Carneiro e Álvaro Cunhal, o Presidente da República considerou que o fundador e primeiro líder do CDS "foi essencial para que houvesse direita em Portugal em democracia".



"Nem sempre o fez, admito, com plena felicidade, correspondendo às suas ideias às suas convicções, aos seus sentimentos. Mas existe direita em Portugal, e existiu desde o 25 de Abril, largamente devido ao seu contributo. Porque, num momento em que ela não existia, foi Diogo Freitas do Amaral que tomou esse encargo, com um grupo de amigos, com um grupo de seguidores, com um grupo de correligionários, de dar voz a esse reequilíbrio num sistema político nascente", acrescentou.



Marcelo Rebelo de Sousa defendeu que o antigo vice-primeiro-ministro e duas vezes ministro dos Negócios Estrangeiros, em governos da Aliança Democrática (AD) e do PS, teve uma preocupação constante com "o equilíbrio no sistema jurídico-político-institucional português" que, no seu entender, "o levou a ter uma intervenção ativa em momentos cruciais".



Na sua intervenção, o chefe de Estado destacou a importância da campanha para as presidenciais de 1986, em que Freitas do Amaral acabaria derrotado por Mário Soares na segunda volta, declarando que "foi, de todas as campanhas eleitorais, a mais importante da democracia portuguesa" e que dificilmente se voltará "a encontrar uma campanha tão importante para a vitalidade da democracia como aquela".

