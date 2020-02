Agente da PSP detido após regar homem com gasolina na Amadora

Um agente da PSP foi detido pela Esquadra de Investigação Criminal da Amadora, por juntamente com um civil ter atraído dois homens a uma casa na Venteira e de terem agredido ambos e roubado 800 euros.



Uma das vítimas foi regada com gasolina. Na altura dos crimes o homem integrava a Divisão da Amadora da PSP.



