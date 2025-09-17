Manifestação de imigrantes acaba em contestação após Ventura aparecer

Quando os manifestantes já estavam a abandonar a zona da Assembleia da República, o líder do Chega apareceu para falar aos jornalistas.
A manifestação de imigrantes que decorria de forma pacífica junto ao parlamento esta quarta-feira à tarde terminou com muita contestação depois de o líder do Chega, André Ventura, ter aparecido no local.
Imigrantes concentram-se em Lisboa por "documentos para todos"MANUEL DE ALMEIDA/LUSA
Quando os manifestantes já estavam a abandonar a zona da Assembleia da República, o líder do Chega apareceu para falar aos jornalistas.
Nessa altura, as pessoas que estavam na manifestação dirigiram-se a André Ventura a gritar palavras como "fascista", "racista" e "Portugal é de quem trabalha".
André Ventura disse então: “Querem regras, a lei serve para quem quer cumprir regras. A lei visa pôr regras, não vamos desistir”.
O líder do Chega saiu do plenário da Assembleia da República com vários deputados do seu partido, dirigiu-se à frente do edifício, onde se encontravam os manifestantes. Ventura permaneceu cerca de quinze minutos no local, onde esteve sempre acompanhado pela PSP e pela sua segurança pessoal.
