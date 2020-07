Curso de Direito na Universidade do Minho considerado o melhor em Portugal

O curso de Direito da Universidade do Minho foi considerado o melhor do país na mais recente edição do ShanghaiRanking’s Global Ranking of Academic Subjects. De acordo com a lista, a Universidade do Minho está entre as 150 melhores universidades do mundo de Direito e a Universidade de Coimbra está entre as 200 a 300 melhores do mundo.

Além de Direito, a Universidade do Minho surge ainda no ranking nos cursos de Educação (Top 400), Psicologia (Top 400) e Nanociência e NanoTecnologia (Top 400).

Esta é a nona edição da lista de universidades, que engloba mais de 4000 estabelecimentos de ensino em 54 áreas específicas de ensino e investigação e classifica as instituições num conjunto de cinco indicadores, que incluem o número de artigos publicados nas revistas mais prestigiadas de cada área científica, além do seu impacto no meio e o nível de colaboração internacional destas colaborações.

Nas categorias de Ciências Naturais, destaque para a Universidade de Lisboa que surge entre as 50 a 75 melhores do mundo na área de Oceanografia, e entre as 150 melhores do mundo em ciências atmosféricas. A Universidade do Porto surge entre as 150 melhores do mundo na área de Ecologia.

Nas engenharias, a Universidade de Lisboa é considerada a 6ª melhor do mundo na Engenharia Oceanográfica e está entre 75 melhores do mundo em Engenharia Civil, entre as 100 melhores do mundo na Engenharia Eletrónica, entre as 150 melhores em Automatização,

Universidade do Porto está entre as 100 melhores em Engenharia Química, onde também estão a Universidade de Aveiro e de Lisboa entre as 150 melhores, e em Engenharia Biomédica, onde a Universidade do Minho figura também entre as 150 melhores.

Engenharia Civil tem ainda mais três universidades portuguesas entre o top-150 – Universidade de Coimbra, Universidade do Minho e Universidade Nova de Lisboa.

Destaque também para a Universidade do Porto e o Politécnico de Bragança, que foram considerados, respetivamente, as 15ª e 30ª melhores universidades do mundo na área que estuda a ciência e tecnologia sobre os alimentos.

A Universidade do Porto está também entre as 150 melhores do mundo em Ciências Farmacêuticas, enquanto o ISCTE está entre as 150 melhores universidades do mundo na área da Comunicação.

A Universidade de Lisboa figura entre as 100 melhores do mundo na área das Finanças e a Universidade do Algarve entre as 100 melhores na área da Hotelaria e Turismo.