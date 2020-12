Rui Rio está a ser duramente criticado nas redes sociais após ter feito uma piada com a morte de Ihor Homeniuk, o cidadão ucraniano morto nas instalações do SEF em Lisboa.

A propósito de uma sondagem que registava uma quebra nas intenções de voto no PSD, o presidente dos sociais-democratas escreveu nas redes sociais: "Eu, cá por mim, não precisava da sondagem do Expresso para nada. É mais do que evidente que, face aos últimos acontecimentos políticos, o Governo e o PS só podiam estar a subir. Mais uma morte no aeroporto e "a coisa" vai à maioria absoluta. Força nisso!".





O humor negro de Rui Rio não caiu bem e seguiu-se uma onda de críticas. "E com este tipo de comentários, a tendência não é subir", O sarcasmo cretino fica-lhe mal. Não culpe os outros pela sua incompetência", ou "O Dr deveria repensar este comentário e pedir desculpa pelo excesso", são alguns dos comentários que se lêem na publicação feita no Twitter, alguns até de apoiantes do PSD.