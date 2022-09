Mais de oito mil portugueses mudaram de nome em 10 anos

As mais lidas

Desde 2012 até ao final do ano passado foram registadas 8.277 alterações de nomes, de acordo com dados fornecidos pelo Ministério da Justiça (MJ) citados pelo Jornal de Notícias.







Vítor N. Garcia / Correio da Manhã

Descubra as

Edições do Dia em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

Segundo os dados a que o jornal teve acesso, os mais de oito mil portugueses que alteram o seu nome fizeram-no por "por razões pessoais, como não gostar do nome próprio ou querer retirar um nome de família por desentendimento com a mesma".Destas alterações ficam de fora as pessoas que alteraram o seu nome por motivos de casamento ou divórcio.