Tinham passado pouco mais de dois meses da resolução do BES quando o director de supervisão prudencial do Banco de Portugal, Luís Costa Ferreira, abandonou o lugar. Para preencher o seu lugar, o Banco de Portugal foi buscar Carlos Albuquerque, director de um banco regulado pelo próprio Banco de Portugal, o BCP. Quase ao mesmo tempo houve uma mudança na chefia de Albuquerque: Pedro Duarte Neves saiu de administrador com o pelouro da supervisão prudencial e para o seu lugar entrou – directamente da administração de ouro regulado, o Banif – António Varela. Carlos Albuquerque ficou cerca de dois anos no regulador bancário, até sair directamente para outro regulado, a Caixa Geral de Depósitos, por convite de Paulo Macedo. Para ocupar o seu lugar, o Banco de Portugal recrutou precisamente o antecessor no cargo: Luís Costa Ferreira, que naquele intervalo foi sócio da auditora PwC.

O trânsito de pessoas entre cargos nas entidades reguladoras e as reguladas é um dos lados do fenómeno das "portas giratórias" descrito com frequência nos media. Agora, uma tese de doutoramento pioneira em Portugal, defendida ontem por Susana Coroado no Instituto de Ciências Sociais, em Lisboa, põe números neste tipo de comportamento e aponta uma conclusão: os legisladores, sob pressão europeia e da troika, têm dado mais independência formal às entidades reguladoras mas, na prática, a persistente nomeação de pessoas oriundas quer dos regulados, quer da política, compromete essa independência em casos específicos.

Um exemplo paradigmático está nas entidades reguladoras do sector financeiro, destaca Susana Coroado: o Banco de Portugal, a CMVM e a Autoridade de Supervisão dos Seguros (ASF). "Na prática, a relação entre reguladores e regulados é particularmente estreita no setor financeiro", escreve Coroado na tese que intitulou "If You Cannot Beat Them, Make them Join You: The Risks of Capture in Portuguese Regulatory Agencies". "Mais de metade dos membros do conselho provém do setor e uma parcela ainda maior é transferida para empresas regulamentadas quando o mandato regulatório termina", acrescenta a investigadora de 37 anos, que é também vice-presidente da Transparência e Integridade.

O Banco de Portugal é o regulador que no seu conselho de administração tem mais gente oriunda dos regulados, ou seja, os bancos: 62% das nomeações analisadas por Susana Coroado (16 pessoas). A investigadora preferiu não identificar pelo nome os casos analisados para evitar o risco de "fulanização", explicou à SÁBADO, preferindo focar-se na força da análise quantitativa, que revela um comportamento enraizado. Na CMVM, o árbitro do mercado de valores mobiliários, este peso de pessoas oriundas da indústria regulada é também significativo, de 47% (a investigadora usou experiências laboral em qualquer área do sector financeiro, não só a banca, como critério).

A outra porta giratória: a política

Além do trânsito entre regulados e reguladores há também o trânsito entre a política e os reguladores, um ponto agora na agenda mediática com a potencial ida do ministro das Finanças, Mário Centeno, para o cargo de governador do Banco de Portugal. Neste campo, o fenómeno das portas giratórias está bem presente em dois tipos de reguladores: os financeiros e os dos sectores que fornecem bens públicos como energia, água, telecomunicações ou transportes. No sector financeiro o trânsito vem assim da indústria regulada e da política, com casos de sobreposição entre as duas: no Banco de Portugal 42% dos administradores tiveram antes cargos políticos, valor que sobe para 53% no caso da ASF.

Mas é nos reguladores dos gigantes que outrora tiveram monopólios estatais, entretanto privatizados, que a nomeação de pessoas da política é maior: 93% dos administradores da AMT, que regula os transportes, vêm de cargos de governação política; no regulador da energia, a ERSE, o peso é de 50%, e nas telecomunicações de 44%. A juntar a esta proveniência estão as pessoas com passado em cargos públicos de nomeação política: no caso da ERSAR, que regula o sector da água e dos resíduos, são 61%.

Cerca de três quatros das pessoas com experiência governativa que são nomeadas para os reguladores vem de posições mais juniores nos governos, detalha a investigação, referindo-se aos assessores. A excepção é a regulação do sector financeiro: 60% dos nomeados com experiência governativa eram figuras mais seniores, como ministros. A potencial ida do ministro Mário Centeno para o Banco de Portugal – não abordada na tese – é ilustrativa desta tendência para reservar os lugares mais importante da regulação para figuras mais proeminentes e experientes.

Susana Coroado analisou a actuação dos partidos quando estão no governo e conclui que enquanto o PS nomeia mais pessoas com experiência política governativa (43% das nomeações feitas), o PSD e o PSD/CDS nomeiam mais pessoas com experiência nos regulados (39% das nomeações). Seja qual for o ângulo, a investigação aponta que este tipo de práticas é transversal aos partidos. Coroado analisou as alterações feitas à lei-quadro das entidades reguladoras e os projectos de lei que os partidos têm para esta área quando estão na oposição e nota mudanças. "Os partidos estão mais dispostos a dar independência [aos reguladores] quando estão na oposição e tendem a esquecer as suas propostas anteriores quando chegam ao Governo", aponta.

Afinal, qual é o problema?

A relação da política com a regulação tem assim duas facetas: a independência formal é dada sobretudo por pressão externa, aos bocadinhos, e quem chega ao Governo prefere sempre manter algum grau de controlo sobre os reguladores. Mas que riscos existem neste trânsito de pessoas entre as empresas reguladas, a política e os reguladores?

"Quando um ou ambos os lados [regulados e política] conseguem influenciar a regulação em seu benefício e à custa do interesse público podemos estar perante captura regulatória", explica a investigadora. Do lado dos regulados o interesse pode passar por uma regulação mais branda, por exemplo, ao passo que na política a independência de um regulador (ao fixar tarifas da energia, por exemplo, como faz a ERSE) pode colidir com interesses eleitorais.

O risco de captura inerente à porta giratória vem de vários canais. O mais imediato é material, seja por via de subornos ou por via da promessa de empregos na indústria regulada mais à frente – esta perspectiva de emprego, frequentemente mais bem pago, pode autocondicionar quem está nos reguladores. Outra via de risco é a chamada "captura cognitiva". Por outras palavras: todos, reguladores e regulados, pensam da mesma forma, o que diminui a assertividade e independência de que regula. A abertura de canais informais de comunicação entre reguladores e regulados é outro risco. Um exemplo deste risco é a admissão em 2009 pelo então governador do Banco de Portugal, Vítor Constâncio, de que o conhecimento que tinha de Oliveira e Costa influenciou a abordagem regulatória ao BPN.

Nem tudo no trabalho de investigação são más notícias: a Autoridade da Concorrência e Entidade Reguladora da Saúde são exemplos de reguladores importantes e mais imunes a este tipo de risco à sua independência real. Contudo, numa entrevista à edição em papel da SÁBADO – publicada esta quinta-feira – Susana Coroado admite a existência de riscos para a independência de vários reguladores em Portugal. A tese, que teve o politólogo e académico Pedro Magalhães como orientador, foi aprovada com louvor e distinção.