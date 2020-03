.

Questionado, logo no início da conversa, se estava satisfeito com a decisão do tribunal e se foi feita justiça neste caso, António Joaquim afirmou que "sim", mas fez questão de realçar que não tem "qualquer conhecimento do que aconteceu ao Luís Grilo".Neste momento, António Joaquim sublinha que a "única" coisa que quer é "uma explicação da Rosa". "Fez-me passar 14 meses na prisão quando eu não devia ter lá estado".Agora que já se conhece a sentença do julgamento deste caso, o amante diz que quer "voltar ao trabalho, às rotinas habituais". Considera ainda que os colegas vão "receber bem, como sempre".Leia a notícia na íntegra no Correio da Manhã