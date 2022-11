Mais de dois mil médicos de família estão fora do SNS

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

Mais de dois mil médicos especialistas em medicina geral e familiar estão fora do Serviço Nacional de Saúde, afastados dos centros de saúde. Os dados são da Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar (APMGF), citados pelo jornal Público.





Descubra as

Edições do Dia em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

DE acordo com a APMGF, bastava que metade deles estivessem nos centros de saúde para que se revertesse a situação dos 1,3 milhões de portugueses sem médico de família. As estatísticas mais recentes do SNS, com data de outubro, apontam para a existência de 5.575 médicos de família com utentes atribuídos nos centros de saúde. Todavia, segundo a Pordata, havia 8.198 especialistas em medicina geral e familiar em Portugal em 2021, uma diferença de cerca de 2.500 que pode explicar as contas da APMGF.