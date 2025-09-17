Governo quer reduzir número de aulas práticas nas escolas de condução

Com a nova proposta, o número de horas de aulas práticas passaria de 32 para 16.
O Governo pretende reduzir o número de horas práticas obrigatórias dadas nas escolas de condução de 32 para 16. Segundo oJornal de Notícias, o objetivo é incentivar o modelo de condução acompanhada por tutor.
Governo propõe reduzir aulas práticas de condução de 32 para 16 horas
A notícia não está, no entanto, a ser vista com bons olhos. A Associação Nacional de Escolas de Condução (ANIECA) já disse estar contra esta proposta: teme riscos para a condução rodoviária e um impacto económico no setor. Adianta ainda que em causa poderão estar quatro mil postos de trabalho.
Atualmente, os candidatos têm de cumprir 32 horas de aulas práticas e só depois é que podem complementar a aprendizagem com um tutor, mediante algumas regras específicas. Agora, o Executivo quer reduzir o número de horas de aulas práticas para 12, sendo que antes do exame final seriam exigidas mais quatro horas de formação, no mínimo.
A proposta do Governo para alterar o Regime Jurídico do Ensino da Condução (lei n.º 14/2014, de 18 de março) incide sobre a condução acompanhada na categoria dos veículos ligeiros.
