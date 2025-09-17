Sábado – Pense por si

Portugal

Governo quer reduzir número de aulas práticas nas escolas de condução

SÁBADO
SÁBADO 10:39
As mais lidas

Com a nova proposta, o número de horas de aulas práticas passaria de 32 para 16.

O Governo pretende reduzir o número de horas práticas obrigatórias dadas nas escolas de condução de 32 para 16. Segundo o , o objetivo é incentivar o modelo de condução acompanhada por tutor.

Governo propõe reduzir aulas práticas de condução de 32 para 16 horas
Governo propõe reduzir aulas práticas de condução de 32 para 16 horas iStockphoto

A notícia não está, no entanto, a ser vista com bons olhos. A Associação Nacional de Escolas de Condução (ANIECA) já disse estar contra esta proposta: teme riscos para a condução rodoviária e um impacto económico no setor. Adianta ainda que em causa poderão estar quatro mil postos de trabalho.

Atualmente, os candidatos têm de cumprir 32 horas de aulas práticas e só depois é que podem complementar a aprendizagem com um tutor, mediante algumas regras específicas. Agora, o Executivo quer reduzir o número de horas de aulas práticas para 12, sendo que antes do exame final seriam exigidas mais quatro horas de formação, no mínimo.

A proposta do Governo para alterar o Regime Jurídico do Ensino da Condução (lei n.º 14/2014, de 18 de março) incide sobre a condução acompanhada na categoria dos veículos ligeiros.

Artigos Relacionados
Descubra as
Edições do Dia
Publicamos para si, em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada do melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana.
Boas leituras!
Tópicos Exame Governo Ensino / aprendizagem Escolas
Investigação
Opinião Ver mais
Germano Almeida
Germano Almeida
GLOBAL E LOCAL

A Ucrânia somos nós (I)

É tempo de clarificação e de explicarmos às opiniões públicas europeias que sem Segurança não continuaremos a ter Liberdade. A violação do espaço aéreo polaco por parte da Rússia, com 19 drones, foi o episódio mais grave da história da NATO. Temos de parar de desvalorizar a ameaça russa. Temos de parar de fazer, mesmo que sem intenção, de idiotas úteis do Kremlin. Se não formos capazes de ajudar a Ucrânia a resistir, a passada imperial russa entrará pelo espaço NATO e UE dentro

Maria Henrique Espada
Maria Henrique Espada
Editorial

Só sabemos que não sabemos

Esta ignorância velha e arrastada é o estado a que chegámos, mas agora encontrou um escape. É preciso que a concorrência comece a saber mais qualquer coisa, ou acabamos todos cidadãos perdidos num qualquer festival de hambúrgueres

Menu shortcuts

Governo quer reduzir número de aulas práticas nas escolas de condução