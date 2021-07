Mais de 30 mil passageiros entraram em Portugal sem teste à covid-19

Desde março de 2020, mais de 30 mil pessoas entraram em Portugal de avião sem terem realizado um teste à Covid-19. No entanto, apenas 510 processos de contraordenação foram abertos a 39 companhias aéreas.







Turistas em Portugal - Covid-19 Reuters

De acordo com dados da Autoridade Nacional da Aviação Civil ao Jornal de Notícias , foram registados 32.718 casos de passageiros a entrarem no país sem teste PCR negativo realizado menos de 72 horas antes do voo, com 28.680 a terem acontecido em 2020. Em junho, Portugal também começou a aceitar teste antigénio, feito até 48 horas antes do voo.Estes deram origem a 257 processos referentes a casos do ano passado mas em 2021, 6.068 casos já resultaram em 234 processos. Coima pode ir dos 500 aos 2000 euros por passageiro, mas em alguns destes casos ainda não haverá condenação.