Taxa de ocupação longe de ser 'crítica'. Especialistas estão confiantes

José Artur Paiva, médico intensivista, assume que a situação de Lisboa e Vale do Tejo e Algarve inspira cuidados, mas que estamos muito longe da situação do início do ano. Intensivista Carlos Meneses Oliveira acredita que não se vão atingir níveis de fevereiro.

O número de internados em unidades de cuidados intensivos com covid-19 continua a aumentar (esta segunda-feira houve oito novas entradas em UCI) um pouco por todo o país e a tendência é para que continuem a aumentar. Mas Portugal ainda está "longe de atingir um estado crítico" e os especialistas põem de parte a necessidade de um novo confinamento.

Os hospitais da região de Lisboa e Vale do Tejo estão perto de atingir o limite de camas disponíveis para pacientes infetados com covid-19. Atualmente, "perto de 80% das camas reservadas para pacientes com covid-19 estão ocupadas", informa José Artur Paiva, que pertence à Comissão de Acompanhamento da Resposta Nacional em Medicina Intensiva para a Covid-19. No entanto, há a possibilidade de esticar este número, adjudicando mais camas para estes pacientes.

No entanto, a situação ainda está longe de ser crítica, como aconteceu em janeiro e fevereiro deste ano. De acordo com o membro da direção do colégio da especialidade de Medicina Intensiva da Ordem dos Médicos, a outra região que inspira alguns cuidados é o Algarve que tem entre 65% e 70% das camas reservadas em medicina intensiva para pacientes infetados com SARS-CoV-2 ocupadas. "As restantes regiões têm menos de metade das camas ocupadas, o que quer dizer que ainda têm espaço de manobra", refere José Artur Paiva. A região Centro tem uma taxa de ocupação inferior a 30% e o Alentejo tem mesmo apenas 15% das camas ocupadas.