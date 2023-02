Mais de 20 detidos por crimes violentos ligados às claques do Benfica e Sporting

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

A Polícia de Segurança Pública (PSP) está a cumprir 29 mandados de detenção e 30 mandados de busca domiciliária, em Lisboa. Os alvos são membros de claques desportivas. Buscas foram motivadas por agressões entre adeptos e polícia, roubos e rixas.





Esta operação surge na sequência de vários episódios de violência que decorreram na capital, de acordo com um comunicado da PSP. "A operação policial é dirigida ao movimento "casual" em Portugal", refere o comunicado da PSP, esclarecendo ainda que as investigações recaem sobre "dois grupos (...) visando alguns dos seus elementos mais ativos e agressivos". Trata-se de indivíduos ligados às claques do Benfica e Sporting. Crimes investigados ocorreram junto dos estádios da Luz e de Alvalade.No inquérito que decorre e que deu origem a esta ação são investigadas situações de agressões, entre grupos de adeptos e contra a polícia, crimes de roubo, dano qualificado e participação em rixa.As buscas estão a cargo do Comando Metropolitano de Lisboa da Polícia de Segurança Pública, através da Divisão de Investigação Criminal.